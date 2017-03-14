Feyzioğlu'ndan "Bir daha kapımı çalamazsın" diyen Erdoğan'a: Sizin için üzgünüz Cumhurbaşkanı

Yurt dışındaki referandum çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "Benim bir daha kapımı çalamazsın, kapattım. Karşına bunun faturası çıkar" sözleriyle eleştirilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan yanıt geldi. "Hayır diyecek olanları terörist olmakla suçladığınız için sizin için üzgünüz sayın Cumhurbaşkanı" diyen Metin Feyzioğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: "16 Nisan yaklaştıkça, malesef bu saldırıların dozu artmış, akıl ve mantık ölçüsü iyice şaşmıştır. Yoksa siz sadece futbolcular ve bir takım TV kanallarından program kapan sanatçılar 'evet' dediğinde mi alkışlıyorsunuz. Bir tek onların mı düşüncesini açıklama hürriyeti var. Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız. Devlet kapısı benim gibi düşünmeyene kapanmıştır cümleniz, anayasa değişikliğiyle nasıl bir devlet yapısı hayal ettiğinizin göstergesidir."