İmam hatip lisesinde tarikat toplantısı Meclis'e de taşındı

Gülen Cemaati'ne ait olduğu gerekçesiyle kapatılan ve imam hatip lisesine dönüştürülen İzmir Yaman'lar Koleji'nde Sıla Vakfı toplantısındaki görüntüler Meclis'e taşındı.

Yamanlar Koleji (şimdiki adı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi) spor salonundaki etkinlikte Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de konuşma yaptı. Cübbe ve sarıklı yüzlerce kişinin katıldığı toplantıda tekbirler getirildi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da İsmailağa cemaatine bağlı, Sıla Vakfı’nın düzenlediği etkinliği meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, SÖZCÜ’nün haberinden sonra Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü gibi isimlerin de bulunduğu etkinlikte, salonda var olan Atatürk posterinin ve Atatürk’ün sporcularla ilgili sözlerinin üzerinin kapatılması ile ilgili olarak Bayır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı da çıkan haberlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.