Fethullah Gülen'in videosu da 'icazet' tartışmasında: Erdoğan parti kurmak istediği zaman yanıma geldi, fikirlerimi sordu...

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda, 'Fethullahçı Terör Örgütü-FETÖ' lideri olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Fethullah Gülen'in, AKP'nin kuruluş dönemine ilişkin açıklamaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki 'icazet' tartışması eşliğinde tekrar gündeme geldi. CHP'lilerin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan videoda Fethullah Gülen, Necmettin Erbakan ve ekibinin liderliğindeki Refah Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti kurmak isteyen Tayyip Erdoğan'ın kendisini ziyaret ederek, fikirlerini sorduğunu öne sürüyor. Gülen, videoda "Erdoğan, 'Erbakan'dan ayrılmak istiyorum' dedi; bana fikirlerimi sordu" ifadelerini kullanıyor. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "AKP'yi kurarken Fethullah Gülen'den icazet aldı" iddiasında bulunmuş; Erdoğan ise "İspatlamazsan namertsin" demişti.