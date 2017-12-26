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Fethullah Gülen’in kardeşi ve yeğenlerinin sanık olduğu tecavüz davası 10 yıl sonra yeniden açıldı

26 Aralık 2017 14:12

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Fethullah Gülen’in kardeşi Selahaddin Gülen ve yeğenleri Ammar Gülen ile Seyffullah Gülen’in sanık olarak yargılandıkları tecavüz davası, olayın gerçekleştiği tarihten 10 yıl sonra yeniden açtı. İlk olarak 2012’de görülen dava, tüm sanıkların beraati ile sonuçlanmıştı. Sahte belgeler ve usulsüz olarak kapatılan dosya, 10 yıl sonra yeniden açıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeniden başlattığı soruşturmada 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (35) ile Selahaddin Gülen'in (26) de aralarında bulunduğu A.K., A.S., E.Y., M.K., N.A., M.E., R.T., S.E., V.A. ve Z.S. hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30-42 yıl kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 15 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

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