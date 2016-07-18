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Fethullah Gülen'den hodri meydan

18 Temmuz 2016 01:53

Darbe girişiminin baş sorumlusu olarak gösterilen Fethullah Gülen'den konu ile ilgili AKP hükümetine çağrı geldi. "Uluslararası bir komisyon darbeyi araştırsın, sonucunu şimdiden kabul ediyoruz." diyen Fethullah Gülen AKP hükümetine "hodri meydan" dedi. Gülen açıklamasında; "Çıkacak sonuca yalan da olsa razı olurum. Ama uluslararası bir organizasyonun bunu yapması bir tavsiyedir. Bu fakire ne kadar insanın sempati duyduğunu bilemem. Uzun zaman aşağı yukarı 30 sene vaaz verdim. Haddim olmayarak da yazılar yazdım. Yazılarımızla bizi sevenler de olabilir. Bizim de görmediğimiz ama yazılarından sevdiklerimiz olabilir. O açıdan bize ne kadar insanın sempatisi olduğunu bilemem. Eğer onlar bizi sevdiklerini söyleyip darbe yapıyorlarsa ülkeye ihanet ediyorlar demektir" dedi.

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Fethullah Gülen&#39;den hodri meydan

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