Fethullah Gülen, Fenerbahçe ve Galatasaray Lisesi için planlar yapmış

Fethullah Gülen, 1994’te Hakan Şükür’ün de yer aldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada G.Saray Lisesi ve Fenerbahçe Kulübü için planlar yapıyor. "Galatasaray bir düşüş yaşıyor ama tabii hiç moral bozukluğuna gitmemek gerekiyor" diyen Gülen, "Bu zannediyorum hani biraz bileniyor. Biraz daha teknik arayışına girecek. İnsan hep böyle zaferden zafere giderse zaferin sarhoşu da olabilir. Bu defa fikir ve muhakemeye o zafer galebe çalar" ifadelerini kullanıyor. "Galatasaray Lisesi için de bir çalışma yürüttüklerini" belirten Gülen, "Bir lise fakat üniversite gibi Türk toplumunun aleyhinde kullanılmış entel talebeleri var. En zekileri, iyi yetiştirilmişleri milletin başına musallat edilmiş. Ama oradaki arkadaşlarımızın faaliyetleri ile kendi yörüngemize girecektir" diyor. Gülen F.Bahçe ile ilgili olarak ise "Bize karşı biraz katı bir tutum içindeler. Ancak Türk insanı... Biraz meşgul olunca hallederiz. İnancın kendisine ait büyüsü vardır. Bu biraz takım makım konusunu aşıyor" diye konuşuyor.