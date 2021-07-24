T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı

24 Temmuz 2021 08:41

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezi çalışanları ile tatilci grubu arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı’ndaki bir eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı yatıştırarak ayırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

fethiyekavgasilahmuğla

Diğer Videolar

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Eylül 2021

Aşı karşıtları Maltepe'de miting düzenledi, Abdurrahman Dilipak talepleri sıraladı: DSÖ'nün Türkiye'deki imtiyazlı ofisi kapatılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da, Amerika'da sefalet diz boyu ama bu millet böyle bir konuma düşmedi

Sokak röportajında "Şimdiki gençlik hiçbir şey bilmiyor" dedi, yoldan geçen gençler isyan edip cüzdanlarını gösterdi

İBB Başkanı İmamoğlu'dan bağış hesaplarının bloke edilmesine tepki: Kul hakkı yiyorlar, hesap veremeyecekler

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24