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Fethiye'de 300 kilo ağırlığındaki Akdeniz foku ölü bulundu

Pamukkale Üniversitesi'nde fokun otopsisinin yapılacağı öğrenildi

30 Ağustos 2021 10:12

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından ölü Akdeniz foku bulundu. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada açıklarında balık avına çıkan kişi, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü. Balıkçı, foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na götürdü. Kepçe ile sudan çıkartılarak kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi.

Pamukkale Üniversitesi'nde fokun otopsisinin yapılacağı öğrenildi. 

FethiyeAkdeniz foku ölü bulunduMuğla

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