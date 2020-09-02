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'Festivale gidiyorum' diyerek evden çıktı; 8 yıldır haber alınamıyor

Aile, Aydın Ekinci'nin bulunmasını talep ediyor

02 Eylül 2020 16:56

Yaklaşık 8 yıl önce Ankara'nın Beypazarı ilçesine sebze toplamaya giden Aydın Ekinci, burada birlikte kaldığı ailesine 'Festivale gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. İddiaya göre bir süre sonra yakınlarını arayıp bir evde zorlu tutulduğunu belirten Ekinci'den 8 yıldır haber alamayan yakınları, Ekinci'nin bulunması için yetkililerden yardım istedi. 

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ekinci ailesi, 8 yıl önce sebze toplayıcılığı yapmak için Ankara’nın Beypazarı ilçesine gitti. Burada çalışan aile üyelerinden Aydın Ekinci, bir gün 'Festivale gidiyorum' diyerek evden çıktı.

O gün Aydın Ekinci'den haber alamayan aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Evden çıktıktan 2 ay sonra akrabalarını arayıp "Ben Ankara’da bir evde tutuluyorum, size adres vereceğim gelip beni alacaksınız" diyerek yardım talep eden 3 çocuk babası Ekinci'den 8 yıldır haber alamayan ailesi, Aydın Ekinci'nin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım talebinde bulundu.

"Mafyanın, çetelerin eline düştüğünü düşünüyorum"

Aydın Ekinci'nin ağabeyi Reşat Ekinci, Mardin’den Ankara’ya sebze toplamaya gittiklerini söyledi. Çalıştıkları bölgede uzun yıllar bulundukları için ev ve araba aldıklarını belirten Ekinci, Aydın'ın her sene haziran ayında düzenlenen festivale kendi arabasıyla gittiğini ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti.

Kardeşinin mafya veya çetelerin ellerine düşmüş olabildiğini aktaran Ekinci, "Kardeşimin mafya veya çetelerin ellerine düştüğünü düşünüyorum. Çünkü, son olarak bizim akrabalarımıza telefon açıp Ankara’da bir yerde tutulduğunu, adres vereceğini söyledikten sonra ne bir adres verebildi ne de kendisine ulaşabildik. Kardeşimin adına kayıtlı taşınmaz mal, mülk ve otomobillerimizi satamıyoruz. Sürdüğümüz araçlardan da trafikten ceza yiyoruz. Biz bu durum için dava açtık, avukat bey iki senedir uğraşıyor, bir şey yapamıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve savcılığa başvurduktan 4-5 ay sonra, kardeşimin kendi iradesiyle gittiği için dosya kapandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, kardeşimi bulun" dedi.

Kaynak: İHA

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