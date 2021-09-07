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Feridun Düzağaç: Bir cep telefonunu bir gence fazla gören zihniyeti yok edeceğiz

07 Eylül 2021 09:06

Müzisyen Feridun Düzağaç, sokak röportajlarında ekonomik sorunlardan ve işsizlikten yakınan gençlere "Göster telefonunu" ifadesiyle sıkça gündeme gelen vatandaşlara tepki göstererek "Bir cep telefonunu bir gence fazla gören zihniyeti yok edeceğiz" dedi. 

Türkiye İşçi Partisi yararına düzenlenen Keçi Fest'te sahneye çıkan Feridun Düzağaç, sokak röportajlarında sıkça gündem olan "Göster telefonunu" konusunu eleştirdi. Hayat pahalılığından ve işsizlikten şikayet eden gençlere "Göster telefonunu" tepkisiyle gündem olan vatandaşlara tepki gösteren Feridun Düzağaç, "Gösterin şu telefonları. Bu şarkıyı telefonlarınızı sallayarak söylemek istiyoruz. Gösterin telefonları! Bir cep telefonunu bir gence fazla gören zihniyeti yok edeceğiz" diye konuştu. 

Düzağaç, konserde şunları dile getirdi: 

"Son dönemlerde beni çok yaralayan bir şey var. Afetler, yolsuzluklar, soygunlar, suçlar, adaletsizlik bunları hep biliyoruz, yaşıyoruz. Sokak röportajlarında mikrofon uzatılıyor gençlere. Bu ülkeyle ilgili hayalleri, umutları, gelecekleri sorgulanıyor. Çocukların hepsi bu güzel ülkeyi ne kadar sevdiklerini hissettirerek "Ne umut, ne hayal, ne para, ne iş var" diyorlar. Sonra bir anda kadraja bir amca ya da bir teyze giriyor. "Madem öyle, göster telefonunu" diyor. Gösterin şu telefonları. Bu şarkıyı telefonlarınızı sallayarak söylemek istiyoruz. Gösterin telefonları! Bir cep telefonunu bir gence fazla gören zihniyeti yok edeceğiz."

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