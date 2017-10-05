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Ferhan Şensoy'dan Nuriye ve Semih mesajı: Suçsuzken onlara suçlu diyen bir mahkemeye direniyorlar

05 Ekim 2017 19:57

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 72'nci gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde 210 günü geride bıraktı. 28 Elül'de görülen 2. duruşmada da haklarında tahliye kararı çıkmayan akadamisyenler için usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, “Nuriye ve Semih bugün gene gazetelerin birinci sayfalarındalar" dedi. Sanatçı Ferhan Şensoy, KHK ile işten çıkarılan ve 210 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir video yayınladı. Sosyal medyada paylaştığı videoda Şensoy, “Nuriye ve Semih bugün gene gazetelerin birinci sayfalarındalar. Onlar suçsuzdur demesi gerekirken diyemeyen bir mahkemeye karşı direniyorlar. Nuriye ve Semih ölmesin” ifadesini kullandı.

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Ferhan Şensoy&#39;dan Nuriye ve Semih mesajı: Suçsuzken onlara suçlu diyen bir mahkemeye direniyorlar

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