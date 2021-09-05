Ferhan Şensoy'un adı 'Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşayacak

Konya’nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşayan sanatçılar, 70 yaşında hayata gözlerini kapayan usta tiyatro sanatçısı, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy’un adının yaşatılması adına Büyük Ustalar Çınarlığı’nda buluşarak bir çınar fidanını toprakla buluşturdu. Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşayan sanatçılar, Büyük Ustalar Çınarlığı’nda buluşarak bir çınar fidanını hep birlikte küreklerle toprakla buluşturduktan sonra can suyu verdi.

Sonsuz Şükran Köyü’nün Kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçılar olarak değerli bir tiyatro ustası olan Ferhan Şensoy’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Taşdiken, “Türk geleneksel tiyatrosunu modern sahneye taşıyan çok değerli eserler yazmış, çok aykırı, yenilikçi bir tiyatro ustamızdı. Biz Sonsuz Şükran Köyü’nde Türkiye’nin değerlerini, isimlerini yaşatma kararındayız ve bu geleneğin buranın yerleşmiş insanları tarafından bundan sonra da devam ettirileceğini tahmin ediyor, umuyor ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa katılan bestekar ve bağlama ustası Ali Osman Erbaşı, vefat eden Şensoy’a rahmet dileğinde bulunarak, “Değerli bir ustaydı. Mekanı cennet olsun. Onu burada yaşatacağız çınarıyla” diye konuştu.

Heykeltıraş Meral Aran Kaysı ise, değerli tiyatro sanatçısı Şensoy’u kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, “Köyümüzde kaybettiğimiz değerleri yaşatmak adına çınarlığımız bulunuyor. Bugün bir de Ferhan Şensoy için çınar diktik. Türkiye’de sanat zor bir süreç, uzun soluk ve özveri istiyor. Şensoy, bunu felsefeyle harmanlayan usta bir oyuncuydu, rahmetle anıyor, yad ediyoruz. Burada yaşatacağız” dedi.

Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Göksungur ise, “Şensoy, sanatıyla, duruşu ve kişiliğiyle bütün sanatçılara hepimize örnek olan bir insandı. Rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA