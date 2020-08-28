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Ferhan Şensoy'dan kitabında geçen cinsel şiddet ifadelerine verilen tepkilere yanıt: Cinsel evrimini tamamlayamamış bir toplumuz

"Cinsel evrimini tamamlayamamış bir toplumuz, en basit ihtiyaçlara bile 'ayıp, günah' diyoruz"

28 Ağustos 2020 13:32

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, Elveda SSK adlı kitabı hayvana tecavüz ve kadına şiddet içeren ifadelere yönelik bir soruya yanıt verdi. Şensoy, Twitter'da da kitapseverler tarafından tepki ile karşılanan ifadelere ilişkin, "Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor" dedi.

Temmuz ayında yayınladığı podcastte, "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusunda yanıt veren Şensoy'un kitapla ilgili eleştirilere verdiği yanıt şöyle:

"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten. Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu. 'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım... Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor.

Yazar gördüğünü yazar. Bu toplumun böyle bir kaçınma sistemi var. Horoza tecavüz ediliyor bu memlekette, 'Ferhangi Şeyler'de anlatıyorum. Cinsel evrimini tamamlayamamış bir toplumuz, en basit ihtiyaçlara bile 'ayıp, günah' diyoruz, olan damacanaya oluyor"

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