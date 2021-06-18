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Fenomen Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk etti: Selam bile vermedi, ben şoka girdim

18 Haziran 2021 09:12

Adını katıldığı evlilik programlarıyla duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini duyurdu. Çiros, programı terk etme nedenini açıklarken "Kendisine ‘merhaba’ demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi" dedi.

Programın yeni bölümleri için çekimlere devam eden Çağlayan, katıldığı evlilik programlarının ardından televizyon yüzü olmaya devam eden Solmaz'ı davet etti. Çağlayan'ın kendisine selam vermediğini söyleyen Çiros, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Biliyorsunuz ki Armağan Çağlayan beni programına davet etti. Ben de kabul ettim. Tam girdik içeriye, Armağan Bey içeride oturuyordu. Kendisine ‘merhaba’ demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi. Kusura bakmasın ama o da etten kemikten… Ben şoka girdim. 

Televizyon programlarına çıktığımda beni dört dörtlük ağırlıyorlar. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Kendine öyle bir strateji yaratmaya çalıştı. Beni beğenmedi ya da bilmiyorum. Beni beğenmediysen programına neden çağırıyorsun. Çok kırıldım" 

Solmaz ÇirosArmağan Çağlayanprogramını terk etti

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