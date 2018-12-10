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Spor

Fenerbahçe'ye Samandıra'da tepkili karşılama

10 Aralık 2018 14:32

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'un talimatıyla uçak yerine otobüsle İstanbul'a dönen sarı lacivertli kafile, saat 02.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Yaklaşık 30 sarı lacivertli taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. "Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal'ın yeniden göreve getirilmesini istedi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Manisa'dan İstanbul'a gelen Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de spor şubeden gelen polislerin güvenlik önlemleri altında tesislere giriş yaptı. Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Sorumlu Erwin Koeman da yer aldı.

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