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Fenerbahçe'nin UEFA kupasında eşleştiği Manchester United ile oynadığı tarihi maçlar

26 Ağustos 2016 17:59

UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda Fenerbahçe'nin Manchester United ile eşleşmesi, iki takım arasında oynanan zevkli mücadeleleri hatırlattı. 30 Ekim 1996'da Fenerbahçe Avrupa'da tarih yazmıştı. Bu tarih Manchester United'ın Avrupa Kupaları'nda evinde sürdürdüğü 40 yıllık yenilmezlik serisini bitirmekti. 1-0 kazanan Fenerbahçe'de Boliç'in golü hafızalardan silinmedi. Christoph Daum yönetiminde ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkan Fenerbahçe, 28 Eylül 2004'te oynadığı ikinci maçında çok ağır bir darbe almıştı. Sir Alex Ferguson 2008 yılında yine gruptan çıkmayı garantileyince Fenerbahçe karşısına yedek kadroyla çıkmış ve sarı lacivertli ekibimiz Manchester United'ı Tuncay Şanlı'nın attığı 3 golle devirmişti.

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