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Spor

Fenerbahçeli taraftarların sabrı taştı

08 Ekim 2018 15:02

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı uzun süre terk etmedi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç'un takımı sahaya getirmesini istedi. Okul Açık ile Migros Alt Tribünü'nde bulunan ve stadı terk etmeyen yaklaşık 2000 kadar sarı lacivertli taraftar, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunup Phillip Cocu'yu istifaya davet ettiler. Başkan Ali Koç'a seslenerek takımın soyunma odasından çıkarılmasını ve tribünlere getirilmesi isteyen taraftarlar Cocu gelecek hesap verecek şeklinde slogan da attılar. Taraftarlar bu beklentiye olumlu cevap alamazken, Ali Koç ve yöneticiler yaşananları 1907 Tribünü iç kısmında izlediler. Üzgün oldukları görülen Başkan Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük kriz ortamını çözebilmek için gelişmeleri değerlendirmeye çalıştılar ve olaysız bir şekilde stadın boşaltılması için önlemler aldılar. Taraftarların yoğun protestoları ve stadı terketmemeleri üzerine güvenlik güçleri önlemleri sıkılaştırdı. Polis sayısı artırıldı. Stadın dış kapılarına da polis barikatı kuruldu. Bunun üzerine taraftarlar Taraftarız biz terörist değil şeklinde tempo tuttu. Ligde kan kaybı yaşamaya devam eden ve 15. sırada bulunan Fenerbahçe'nin durumundan hoşnut olmayan taraftarlardan migros açıkta olanlar 1 saat sonra, Okul Açık'ta bulunan sarı lacivertli taraftarlar ise yaklaşık 1.5 saat sonra stadı terk ettiler.

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