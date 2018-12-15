Fenerbahçeli olmayana dairelerini kiralamıyor

Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan fanatik Fenerbahçe taraftarı 50 yaşındaki Erdoğan Aksan, 4 katlı apartmanının dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemini ekledi. Sultangazi Genç Fenerbahçeliler Derneği üyesi de olan Aksan, “Bir değişiklik olsun istedim. Fenerbahçe aşkını insanlara göstermek istedim. Ben sabah evden çıktığım zaman binaya bakıp gülümsüyorum. Güne gülümseyerek başlıyorum, akşam binaya girerken gülümseyerek giriyorum. Rahmetli İslam Çupi'nin dediği gibi ‘İçimdeki Fenerbahçe sevgisi anlatılmaz'. 5 katlı apartmanımızın dış cephesini sarı lacivert renklere boyamamdan dolayı komşularım başta olmak üzere, Galatasaraylısından da, Beşiktaşlısından da olumlu tepkiler aldım. Hatta boyayı yapan ustalarımızdan biri Trabzonsporlu, biri Galatasaraylıydı. Dış cephenin yapımı yaklaşık 20 gün sürdü. Çizimini ben yaptım. 4'ncü yıldızı taktığımız gün, tekrar iskele kurulup dört tane yıldız takılacak” dedi.