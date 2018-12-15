T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fenerbahçeli olmayana dairelerini kiralamıyor

15 Aralık 2018 15:16

Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde oturan fanatik Fenerbahçe taraftarı 50 yaşındaki Erdoğan Aksan, 4 katlı apartmanının dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe amblemini ekledi. Sultangazi Genç Fenerbahçeliler Derneği üyesi de olan Aksan, “Bir değişiklik olsun istedim. Fenerbahçe aşkını insanlara göstermek istedim. Ben sabah evden çıktığım zaman binaya bakıp gülümsüyorum. Güne gülümseyerek başlıyorum, akşam binaya girerken gülümseyerek giriyorum. Rahmetli İslam Çupi'nin dediği gibi ‘İçimdeki Fenerbahçe sevgisi anlatılmaz'. 5 katlı apartmanımızın dış cephesini sarı lacivert renklere boyamamdan dolayı komşularım başta olmak üzere, Galatasaraylısından da, Beşiktaşlısından da olumlu tepkiler aldım. Hatta boyayı yapan ustalarımızdan biri Trabzonsporlu, biri Galatasaraylıydı. Dış cephenin yapımı yaklaşık 20 gün sürdü. Çizimini ben yaptım. 4'ncü yıldızı taktığımız gün, tekrar iskele kurulup dört tane yıldız takılacak” dedi.

ETİKETLER

Fenerbahçeli olmayana dairelerini kiralamıyorfenerbahçefanatikbinaapartmansarı laciverterdoğan aksansultangazi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2020

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24