Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya, attığı golden sonra armayı öpmek istedi ancak bulamadı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra büyük mutluluk yaşayan genç futbolcu formadaki armayı öpmek istedi ancak bulamadı.

Fenerbahçe yeni sezonda Puma ile anlaşmış ve üçüncü formasını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Üçüncü formada Fenerbahçe ismi yer alırken arma yer almıyor.