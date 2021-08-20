T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı

20 Ağustos 2021 08:55

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya, attığı golden sonra armayı öpmek istedi ancak bulamadı. 

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra büyük mutluluk yaşayan genç futbolcu formadaki armayı öpmek istedi ancak bulamadı.

Fenerbahçe yeni sezonda Puma ile anlaşmış ve üçüncü formasını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Üçüncü formada Fenerbahçe ismi yer alırken arma yer almıyor.

 

 

fenerbahçegolarmamuhammed gümüşkayafutbol

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2021

'Diyalog' filminin ekibi T24'te: "32 dakikalık bir tek planlık sekansla seyirciye şahitlik hissini geçirmek istedik"

'Birlikte Öleceğiz' film ekibi T24'te: "Benim için bu kadar çok yönlü bir karakteri oynayabilmek inanılmaz bir deneyimdi"

Fehmi Koru: Fetullah Gülen'e gitmem için Erdoğan ve Gül ikna etti

Kılıçdaroğlu, atık kâğıt işçilerini ziyaret etti: Bir çalışma yapılıyor, hepiniz kazanacaksınız

Bursa'da farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları mobese kamerasında

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24