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Fenerbahçeli basketbolcular taraftarlarla birlikte söyledi: Dünyayı yakarız senin için şampiyonluk gelince...

26 Nisan 2017 11:43

Yunanistan'daki iki maçta da Panathinaikos'u yenen Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan maçta da rakibini 79-61 mağlup ederek 3-0'la Final Four'a yükseldi. 10 numaralı formasıyla Fenerbahçe'de yer alan Melih Mahmutoğlu, maç sonrası "Dilimde şarkıların gündüz gece!" diyerek taraftarlarla şarkı söyleyerek zaferlerini kutladı. Bu sene Dörtlü Final 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek. Panathinaikos'u eleyen Fenerbahçe, Dörtlü Final'de Real Madrid-Darüşşafaka eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Fenerbahçe geçen sene de Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de oynamış, finalde CSKA Moskova'ya son anda kaybetmişti. Fenerbahçe, Anadolu Efes'i geçerek en fazla Dörtlü Final oynayan Türk takımı unvanını kazandı. Başantrenör Obradovic de kariyerinde tam 16. kez Euroleague'de Dörtlü Final mücadelesi verecek. Spor adamının kariyerinde 8 Euroleague şampiyonluğu var ve ondan fazla şampiyon olan koç yok.

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