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Fenerbahçe'den 'bikini' göndermeli reklam filmi

22 Eylül 2015 11:44

Fenerbahçe'nin, sponsoru Yandex'le ortak hazırladığı yeni reklam filminde Yandex'ten Fenerbahçe araması yapılması durumunda yeni transferlerin yapılacağının vurgusu yapılırken; spor yorumcusu Ahmet Çakar'a da gönderme yapıldı. "Fenerbahçe, Sevilla'yı elerse bikini" giyerim iddiasında bulunan Ahmet Çakar'a gönderme yapılan reklam filminde Van Persie oynadı. Bir taraftarın "Robben'i alıyormuşsunuz" sorusuna yine bir taraftar, "Oğlum Robben'i alıyormuşsunuz, oğlum sizin başkan da Robben'i takıma getirsin ben de bikini giyip burada tur atmazsam adam değilim" ifadelerini kullanıyor. O sıra sohbete dahil olan Van Persie, "Ara, FB Yandex'e gir bikini yaz Robben gelsin" şeklinde bir cevap veriyor. Reklam filminin sonunu Acun Ilıcalı seslendiriyor.

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