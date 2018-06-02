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Fenerbahçe'de kongre gergin başladı

02 Haziran 2018 16:04

20 senedir sarı lacivertli takımın başında olan Aziz Yıldırım'ın bir dönem daha görevde kalmak için rakibi Ali Koç'la yarışacağı, Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı. İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi. Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi. Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" uyarısında bulundu.

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