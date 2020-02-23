Fenerbahçe ve Galatasaray derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri derbinin oynanacağı Ülker Arena Stadyumu'na geldi.

Galatasaray kafilesi, her maçta olduğu otobüs camlarına vurarak stada giriş yaptı.

Galatasaray'ın hemen ardından da Fenerbahçe kafilesi stada ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galasaray karşı karşıya geliyor.

Derbi maç, Fenerbahçe'nin stadı Ülker Arena'da saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın maç öncesinde ligdeki durumu şu şekilde;