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Fenerbahçe tribün lideri Altunkaynak'ın vurulma anı; görüntüler 3 yıl sonra ortaya çıktı

09 Mart 2020 13:21

2017 yılında öldürülen Fenerbahçe'nin eski tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anına ilişkin görüntüler 3 yıl sonra ortaya çıktı.

Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak, 23 Aralık 2017 günü İstanbul Güngören'de Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 'Genç Fenerbahçeliler' grubunun liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak'ın Fenerbahçe'nin tribün gruplarından olan 'Esenler Grubu lideri 'Dede İsmail' lakaplı İsmail D. ve 'Anadolu Genç Fenerbahçe' grubu lideri İbrahim G. ile aralarında tribündeki rant kavgasından dolayı problem olduğu belirlenmişti. 

Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinden birkaç ay önce Güngören'de sürekli gittiği kahvehaneye gelen İsmail D. ve İbrahim G. tarafından tribünlere gitmemesi ve tribünlerden uzak kalması yönünde tehdit edildiği, Altunkaynak'ın da husumetin büyümemesi için tribünlere gitmediği öğrenilmişti. 

Altunkaynak maç izlediği kahvehanenin çıkışında öldürülmüş, yapılan incelemelerde Altunkaynak'ı vuran kişinin Samet D.(30) olduğu tespit edilmişti. 

 

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