Fenerbahçe taraftarından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesinde futbolcular "15 Temmuz'u unutmayacağız" pankartı ile sahaya çıktılar. Fenerbahçe taraftarları bu esnada “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde tezahüratlarda bulundular. Fenerbahçe – Galatasaray maçında sarı-lacivertli takım ile sarı kırmızılılar ortak bir pankartla sahaya çıktılar. İki takımın oyuncuları "15 Temmuz’u unutmayacağız" pankartı ile sahaya çıkarak bu tarihte meydana gelen darbe girişimini kınadılar. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları bu esnada “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde tezahüratlarda bulundular.