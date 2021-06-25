Fenerbahçe kongre üyesi Resai Ersoy: Atatürk'le sorunu olan hükümet Fenerbahçe'yi ele geçirmek istedi ama beceremedi

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan kongre üyesi Resai Ersoy, "Atatürk'le sorunu olan hükümet Fenerbahçe'yi ele geçirmek istedi ama beceremedi" dedi.

Fenerbahçe kongresinde üyeler konuşmalarını gerçekleştirdi. Kongre üyesi Resai Ersoy, Fenerbahçe'nin Türkiye'de en çok borcu olan kulüp olduğunu söyleyerek Fenerbahçe'nin borcunun iktidarın ödemesi gerektiğini savundu. Ersoy şunları söyledi;

"Bu 500 milyon Euro'yu biz şuan mevcut bulunan iktidardan almak zorundayız. Çünkü FETÖ belasını onlar başımıza sardı. Bu FETÖ belası şu veya bunların hikâyesi değil. Bu Atatürk'le sorunu olan hükümetin hikayesi. Atatürk'le sorunu olan hükümet Fenerbahçe'yi ele geçirmek istedi ama beceremedi. Olay farklı yöne gitti. 500 milyon Euro'yu devleti yöneten yöneticiler ödemek zorunda."