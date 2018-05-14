Fenerbahçe, Karabük'te coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'la oynayacağı karşılaşma için konaklayacağı Safranbolu'da coşkuyla karşılandı. Spor Toto Süper Liginin 33'üncü haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda bu akşam 20.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, dün gece otobüsle Safranbolu'ya geldi. Sarı-lacivertli takımın konaklayacağı otelin önünde bekleyen yaklaşık 100 taraftar, meşaleler yakıp futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. Taraftarlar, cep telefonlarıyla futbolcuların fotoğraflarını çekti. Bazı taraftarlar daha iyi görüntü alabilmek için duvarların üzerine çıktı. Kaleci Volkan Demirel ile Mehmet Topal Kardemir, Karabüksporlu engelli bir taraftarla fotoğraf çekildi. Futbolcular otele girdikten sonra taraftarlar bir süre daha tezahüratta bulunduktan sonra dağıldı.