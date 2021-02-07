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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin gol ve ofsayt anlarında FB TV ile GS TV...

İki kanalda gol ve ofsayt anlarına verilen farklı tepkiler sosyal medyada yine çok konuşuldu

07 Şubat 2021 10:41

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu. Galatasaray'ın tek golünü Mostafa Mohamed atarken, Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi FB TV ve GS TV'de canlı olarak anlatıldı. İki kanalda gol ve ofsayt anlarına verilen farklı tepkiler sosyal medyada yine çok konuşulan derbi videoları arasına girdi.

 

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