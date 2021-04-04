Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da, içinde futbolcuların bulunduğu takım otobüsüne saldırı olayına ilişkin bir video paylaştı. 'Aydınlanmayan gün' etiketiyle paylaşılan videoda "2192 gün oldu, failleri hala bulunamadı" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından, 2015'teki takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı olayını hatırlatan bir video paylaşıldı. 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrasında havalimanına giderken silahlı saldırıya uğramıştı. Kayıtsız ve el yapımı bir av tüfeğiyle gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu otobüsün şoförü yaralanmıştı. Olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınan iki kişi ise daha sonra serbest bırakılmıştı.

Fenerbahçe, olayın yıl dönümünde yayınladığı bir video ile olayı hatırlatarak, "2192 gün oldu, failleri hala bulunamadı" dedi.