Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk idmanına çıktı.

Antrenman öncesinde saha içerisinde bir konuşma yapan Belözoğlu, daha sonra oyuncular ve teknik heyetle birlikte çalışmalara geçti. Sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32’nci haftasında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Futbolcularla kısa bir toplantı yapan Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bugünden itibaren son 10 maçın her puanın her zerresine talip bir şekilde, idmandan maça, tesisten eve inanıyorum beraberce çalışacağız. Ve sonunun güzel olacağına burada bulunan herkesin yürekten inandığına da eminim. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Milli takımdan gelecek arkadaşlarımız da olacak. Biraz daha temaslı, adaptasyon amaçlı bir antrenman yapacağız.”

“Fenerbahçe'nin başarısı için arkadaşlar"

“Ben içinizden birisiyim. Sahada beraber oynadığım arkadaşlarım var. Kader birlikteliği yaptığım çok değerli arkadaşlarım var. Fenerbahçe’nin başarısı için arkadaşlar. Keyif alacak şekilde, eğlenecek şekilde. Birbirine inanan, güvenen bir takım. 30 hafta buraya kadar getirdik. Erol hocanın ve ekibinin de çok ciddi katkıları var. Ortada bir başarı veya başarısızlık varsa bir kişiye ya da sadece bir ekibe mal edilemez. Beraberce sahipleneceğiz. Başarıyı da, başarısızlığı da. Allah utandırmasın inşallah hepimizi. İnanıyorum iyi olacak.”

Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi.

Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti. Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapınara emanet edilmişti. Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken, saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Belözoğlu, yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak.

Öte yandan Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.