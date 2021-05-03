Fenerbahçe 114 yaşında | Başkan Ali Koç: Sonsuza kadar Ata'nın izinde olacak Fenerbahçe; sen çok yaşa

Sarı-Lacivertli kulübün 114. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende konuşan Başkan Ali Koç "Önemli olan Atamız'ın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun yolundan yürüdüğüdür. Sonsuza kadar Ata'nın izinde olacak Fenerbahçe; sen çok yaşa" diye konuştu. Başkan Koç'un bu sözleri ayakta alkışlandı

Fenerbahçe'nin kuruluşunun 114. Yıl dönümü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918 yılının 3 Mayıs'ında Fenerbahçe'ye yaptığı ziyarete atfen 3 Mayıs'ı kuruluş günü kabul eden sarı-lacivertlilerin düzenlediği törende Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kongre Üyeleri, amatör şubelerin yöneticileri, sporcular ve kulüp çalışanları yer aldı.

Törende Başkan Ali Koç şu açıklamalarda bulundu;

"Bu günü tarif etmek zor"

"Kıymetli Fenerbahçeliler, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Değerli Kongre üyelerimiz, faaliyet gösterdiğimiz tüm branşları burada temsil eden sevgili genç sporcularımız, kulübümüzün emektarları, sevgili çalışma arkadaşlarım. Bu önemli günde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Turhan beye, Selman beye konuşmaları için, Ebru hanıma da okuduğu şiiri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçemizi tarihi bir günde başta Atamız olmak üzere bu önemli günde 3 Mayıs'ı anıyoruz. Kelimelerle tarifi zor bir duygu, kelimelerle tarifi zor bir günü, olayları anlatmaya çalışıyoruz.

"Pek çok badire atlattık"

Fenerbahçemiz, kurulduğu günden bu yana ait olduğu toplumla beraber büyümüş ve pek çok badireler atlatmıştır. Gerektiğinde bağımsızlık uğruna isyan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber, bu ülkenin kurucu değerlerini, kendine her daim ilke edinmiştir. Tarihi boyunca bayrağımızı dünyada gururla temsil eden sporcular yetiştirmiş, sarı lacivert sevdamızın 114. yaşını kutlamak, kutlarken de Fenerbahçe değerlerini nesilden nesile aktarılan bu büyük kültürü tekrar ve tekrar özümsemek için hep bir aradayız.

"Her zaman söylerim, onun yolunda gitmek önemli"

Her zaman söylerim, Atamızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun yolunda yürüdüğü önemli olandır. Buna mukabil Atamızın, Kulübümüze olsan sevgisi, yakınlığı, ilgisi ve sıcak bağı pek çok anıda, bilgide, belgede mevcuttur. Evet, 1934 yılında büstü stadımıza kondu. O dönemin sporcuları, Fenerbahçeli çocuklar, yüzlerini Gazimizin büstüne dönerek, demin içilen andı söylediler. Bir kez daha söylemek istiyorum, bir kez daha paylaşmak istiyorum: Büyük Atatürk, senin açtığın yolda, senin göstereceğin hedefe yürüyeceğimize, bizlere emanet ettiğin Cumhuriyeti koruyacağımıza, Türk ruhu, Türk asaleti, Türk sporculuğu ve mertliği ile senin peşinden geleceğimize, gözlerimizi senden ayırmayacağımıza ant içeriz.

"Amacımız Fenerbahçeli çocuklar yetiştirmek"

Bizden önceki nesillerde de olduğu gibi, bizlerin de görevi; bu değerleri gelecek nesillere aktarmak, bu kültürü korumak, yaşatmak, büyütmek ve Atamızın yolundan giden Fenerbahçeli çocuklar yetiştirmektir. İnşallah en kısa zamanda normalleşiriz. Ve inşallah bu salgın süreci sonrası yani bir sonraki kuruluş yıl dönümümüzü hep beraber, coşkuyla bir arada kutlayabiliriz.

"Sözlerimi 'çok yaşa' ile sonlandırıyorum"

Sonsuza dek Atasının izinde olacak Fenerbahçe sen çok yaşa diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Tüm camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Önümüzdeki bayramınızı da kutluyorum. Sağ olun, var olun."

Başkan Koç'un konuşmasının ardından dinleyiciler ayakta alkışladı.