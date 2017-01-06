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Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini

06 Ocak 2017 16:46

Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenleniyor. Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinin ardından denizden haç çıkarma töreni yapılacak. Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi geldi. Ziyaretçiler, mum yakarak dua etti. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kiriakos Lukakis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris de ayine katılanlar arasında yer aldı. Patrikhanenin içinde ve dışında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Patrikhanenin bulunduğu sokağın girişinde bekleyen polis, ayine gelenlere üst araması yaptı, çantaları aradı. Ayinin ardından Bartholomeos ve cemaatin katılımıyla Haliç kıyısında haç atma töreni gerçekleştirilecek

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