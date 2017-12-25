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Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Noel ayini

25 Aralık 2017 15:13

Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti. Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin, saat sabah 9 sıralarında başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ordodoks Patriği Bartholomeos, bahçede kendisini bekleyen vatandaşların noel bayramını kutladı. Kilise girişindeki alanda mum yakıp dua eden Bartholomeos, daha sonra ayini yönetmek üzere kiliseye girdi. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda kişi kiliseye geldi. Noel, Hz İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Noel, ‘Doğuş Bayramı’ ve ‘Kutsal Doğuş’ olarak da biliniyor. Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

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