Feminizme sahip çıkan erkeğin sözleri gündem oldu: Erkekleşmeden özgürleşmek!

Kadın erkek eşitliğini savunan ve günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan biri olan Feminizm'i Diyarbakır'da soran Ortadoğu News Youtube kanalının mikrofonuna konuşan bir vatandaş gündem oldu.

Feminizm'in uygulanması gereken bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan vatandaş 'korkularım da var' diyerek, "Özgürleşme adı altında erkekleşme de çok tehlikeli kadın için çünkü mevcut sistem kadını 'özgürleştireyim' derken farkında olmadan, eğitsel altyapı olmadığı için erkekleşme, erkeği taklit etme... Oysa kadını kadın olmaktan çıkaran erkek egemen zihniyetin ta kendisidir. Ben de feministim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın bu yorumuna sosyal medyada şu tepkiler geldi;