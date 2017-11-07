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Spor

Felipe Melo rakibine yumruk salladı!

07 Kasım 2017 15:08

Brezilya Serie A 32. haftasında oynanan maçta Corinthians ile Palmeiras derbi müsabakasında karşı karşıya geldi. Maç sonrası Felipe Melo rakip oyuncuya yumruk salladı. Karşılaşmayı Corinthians 3-2 kazanırken, Palmeiras'ta Felipe Melo forma giymedi. Ancak maçın bitiminin ardından soyunma odasına doğru giderken iki takım futbolcuları arasında son derece gergin anlar yaşandı. Felipe Melo tünelde Corinthians futbolcularıyla tartışırken, Clayson'a bir anda yumruk atmaya kalkınca ortalık karıştı. Bu esnada Colin Kazım ve diğer futbolcular Melo'yu sakinleştirmeye çalıştı. Corinthians futbolcusu Clayson ise maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Orada resmen vurmak istedi. Melo fazlasıyla deli bir adam. Yaptığı hareket bunu gösteriyor. Başka bir açıklaması olamaz." diye konuştu.

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