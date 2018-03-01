Felçli kadın, 30 yıl annesinin cesediyle yaşadı

Ukrayna'da komşularının ihbarı üzerine yaşlı bir kadının evine giden polisler, 30 yıllık cesetle karşılaştı. İngiliz Daily Mail gazetesine yer alan habere göre Mykolaiv kentinde güvenlik güçleri, 77 yaşındaki bir kadını annesinin mumyalanmış cesediyle yaşarken buldu. Polis, cesedin çöplerle kaplı evde en az 30 yıldır bulunduğunu düşünüyor. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, bir sofada yatan cesedin yanı başında dini resimler görülüyor. Üzerinde beyaz bir kıyafet olan mumyanın ayaklarında ise mavi ayakkabıyla yeşil çorap var. Habere göre; polis eve girdiğinde, felçli olduğu ifade edilen yaşlı kadın, yerde yatıyordu ve acil yardıma ihtiyacı vardı. Polis raporunda, evde elektrik, doğalgaz ve su bulunmadığı yazılırken, kadının tek başına yaşadığı, komşularıyla iletişim kurmadığı ve kapısını kimseye açmadığı ifade edildi.