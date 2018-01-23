Fehmi Koru, Sözcü davasında tanık olarak dinlendi

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ile 3 çalışanının yargılandığı davada Fehmi Koru tanık olarak dinlendi. Koru, bir yazısındaki "Burak Akbay'ın İsviçre'de cemaate ait bir evde kaldığı" iddiasına ilişkin, "İfademde öyle bir şey geçiyorsa bu yanlış. Yazımda o kanaate sahip olduğum için o dönemde cemaatle irtibatlı 'güzel insanlar'la tanışmak olduysa, ev sohbetleri olmuşsa o yöne işaret edecek bir cümle kurdum. O zaman FETÖ yoktu, 'güzel insanlar' ifadelerini ben cemaat olarak yorumladım" dedi.