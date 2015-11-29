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Fehmi Koru, canlı yayında Nihal Bengisu Karaca'yı yalanladı

29 Kasım 2015 16:09

Habertürk yazarı Fehmi Koru, aynı gazetede köşe yazıları kaleme alan Nihal Bengisu Karaca'ya canlı yayında dile getirdiği bazı iddialar üzerine müdahale etti. aktifhaber.com'un haberine göre, Habertürk televizyonunda yayınlanan 'Enine Boyuna' programında Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanması tartışıldı. Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yapılan haberlerin basın özgürlüğü olmadığını söyledi. İngiltere'den örnekler veren Karaca 2011 yılında ortaya çıkan "telekulak skandalı" sonrasınsa Rupert Murdoch'ın kanallarının ve gazetelerinin kapatıldığını ifade etti. Bunun üzerine söze giren Fehmi Koru, "Böyle bir şey yok yanlız." dedi. Koru'nun bu tepkisi üzerine şaşkınlık yaşayan Karaca "neden?" diye sordu. Koru ise "Sky televizyonu hala yayın yapıyor. Böyle bir atılma yok. En fazla satan gazete Sun gazetesi İngiltere'de. Bu Murdoch'ın. Yani böyle bir şey yok." diyerek Karaca'ya cevap verdi. Koru'nun sözleri karşısında bozulan Nihal Bengisu medyada bu tür haberler okuduğunu söyledi.

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