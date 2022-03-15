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FC Barcelona'dan İstanbul paylaşımı; İmamoğlu yanıt verdi

''Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz''

15 Mart 2022 19:37

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerine de yer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımı alıntılayarak İspanyolca ''Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz'' diye yazdı. 

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan ekibi bu maç öncesi İstanbul'un tarihi mekanlarının yer aldığı bir video paylaştı.

Kulübün Türkiye'deki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" başlığı kullanıldı. Paylaşımda, "Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerine de yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımı alıntılayarak İspanyolca ''Dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz'' diye yazdı. 

İlk maçı İspanya'da 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin ikinci maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda oynanacak.

galatasaraybarcelonaistanbulpaylaşım

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