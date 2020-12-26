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FBI'ın peşinde olduğu "Jet Pack Man" 900 metre yükseklikte görüntülendi

26 Aralık 2020 15:23

ABD'nin California eyaletinde, eğitim uçuşu yapan bir pilot, 21 Aralık'ta sırtında jet motoruyla uçan adamı 900 metre yükseklikte görüntüledi.

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ABD'nin California eyaletiuçan adam00 metre yükseklikte görüntülendiJet Pack Manfbı

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