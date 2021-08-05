Fazıl Say: Şahan bir haftadır mücadele veriyor, haber kanallarında tüm bu görüntüler var mı?

Müzisyen Fazıl Say, Şahan Gökbakar'ın yangın bölgesinden çektiği görüntüleri paylaşarak "Şahan bir haftadır mücadele veriyor, haber kanallarında tüm bu görüntüler var mı?" dedi.

Türkiye 1 haftadır yangınlarla mücadele ediyor.

Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı yayınlara devam etti. Besteci Fazıl Say, Gökbakar'a sosyal medyada paylaşım yaparak destek oldu.

Say, paylaşımına "Şahan bir haftadır mücadele veriyor. Çırpınıyor yangınlara yardım için. Binlerce kere “lütfen yardım” binlerce kere “havadan yardım” kelimelerini kullandı. Yangın komşunun evini de yaktı. Haber kanallarında tüm bu görüntüler var mı?" notunu düştü.