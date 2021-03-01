Fazıl Say, Fenerbahçe'nin kaçan o golünden sonra böyle çileden çıktı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin forveti 10 numaralı Samatta , maçın son anlarında müsait bir pozisyonda topu dışarı attı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da kaçan gol sonrası adeta çıldırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe, baskılı oyununu 90 dakikaya yayarken, Pelkas'ın 76'ncı dakikada attığı şık gol sarı lacivertlilere 3 puanı getirdi.

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe'nin forveti Samatta, müsait bir pozisyonda topu dışarı atınca kenar yönetimi adeta çıldırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili olarak çok sayıda paylaşım yapılırken, Fazıl Say'ın kaçan golden sonra tepkisi en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dünyaca ünlü piyanist sessiz olarak yayınlanan videoda el kol hareketleri yaparak bir şeyler söyledi ve önündeki yastığı alarak koltuğa vurdu. Say'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde: