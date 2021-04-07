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Fazıl Say'dan 'Erol Bulut'un gidişine etkisiyle' ilgili soruya yanıt: İnşallah kararda katkım yoktur

"Ben kimsenin istifasında rol oynamak istemezdim; benim yüzümden değil bu"

07 Nisan 2021 16:39

Geçtiğimiz mart ayında "Adam gibi teknik direktör lazım" diyerek Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü  Erol Bulut'u eleştiren ünlü piyanist Fazıl Say, Haber Global'de 'Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Erol Bulut ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Say, 'Erol Bulut görevinden alınmasına etkisiyle' ilgili soruya "Ben kimsenin istifasında rol oynamak istemezdim. Benim yüzümden değil bu. İnşallah kararda katkım yoktur"  şeklinde cevap verdi. 

Say, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin o dönem lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından Erolu Bulut'u istifaya çağırarak şu tweeti atmıştı;

"Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha, yazık. Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır. Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi. En ufak bir üzüntüsü yok. İstifa. Bu maçı iman gücüyle alırsın."

TIKLAYIN - Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Adam gibi teknik direktör lazım

 

 

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