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Faytondan kurtulan at, Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı

Faytondan kurtulan at, Loggia dei Lanzi'de bir süre sonra sakinleştirildi

23 Haziran 2021 14:18

İtalya'da Floransa kentinin tarihi Signoria Meydanı'nda turistik fayton çeken bir at kontrolden çıktı ve İçişleri Bakanı konvoyuna ait araçlara da zarar vererek meydanı birbirine kattı.

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