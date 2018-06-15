Faytoncular hayvanseverlere saldırdı, polis havaya ateş açtı

Maltepe iskelesinde Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyelerine, faytoncu olduğu öne sürülen kişiler saldırdı. Polis havaya ateş açarak saldırıyı önlemeye çalıştı. Tuzla Akfırat'ta dün geceden bu yana bekletildiği öne sürülen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi. Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve faytoncu olduğu belirtilen kişiler tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri faytonculardan şikayetçi oldu. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı Saldırıya uğrayan dernek üyelerinden Barış Şengün, "Adaya çıkartılacak gemiye bakmak için buraya geldik. Ve faytoncular tarafından darp edildik. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı ve farkındalık yaratmaktı. Çünkü Aralık 2017 tarihinden bildiğimiz kadarıyla Adalara at girişi ve çıkışı yasaklandı. Ama ona rağmen 209 at adaya sokulmaya çalışılıyor" diye konuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin olmadığı öğrenilirken atlar Büyükada'ya götürüldü.