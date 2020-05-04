Fatsa'nın efsane belediye başkanı 'Terzi Fikri' ölümünün 35. yıldönümünde anılıyor

Ordu Fatsa'nın devrimci belediye başkanı olan, Türk solunun öncü ismi Fikri Sönmez (Terzi Fikri) ölüm yıldönümünün 35. yılında anılıyor.

Birçok siyasi isim Fatsa'nın efsane belediye başkanlarından Fikri Sönmez için anma mesajları paylaşıyor.

İşte onlardan bazıları;

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun;

"Terzi Fikri... Fatsa halkının bütçe harcamalarını belirlediği bir belediye için gayretlenmiş, belediyecilik çalışmalarına imece ruhunu katabilmiş, hayalleri gerçeğe dönüştürmüş bir kahraman. Işığı bol olsun, yattığı yer incitmesin. Vefatının 35. yılında minnet ve hasretle..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal;

"Başka bir dünya mümkün" diye yola çıkan ve Fatsa'da sosyalist belediyeciliği hayata geçiren Terzi Fikri'yi (Fikri Sönmez) 35. ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum."

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat;

"Kozasından kurtulan kelebek gibi Yürümeye başlayan bir bebek gibi Yarınlarını alıp avuçlarına Tırmanırlar güneşin al burçlarına"

Eren Erdem;

"Terzi Fikri,toplumcu belediyecilik ve dayanışmanın adıdır. O yıllarda faşistler,Terzi Fikri’nin “halkı üretim ve dayanışmaya” katması üzerine Fatsa’da Sosyalist Cumhuriyet kuruyor demişlerdi. Vefatının 35. yıldönümünde, toplumcu belediyeciliğin mimarı Terzi Fikri’ye saygılarla.."

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni;

"Ordu Fatsa Belediye Başkanı. #Fatsa’da halkçı yerel yönetim örneğini yarattı. 12 Eylül faşizmi tarafından tutuklandı. 4 Mayıs 1985’te cezaevinde işkence altında hayatını kaybetti. Anısına saygıyla!"

Terzi Fikri kimdir?

1938’de Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı köyünde doğdu. Yoksul bir çocukluk geçirdi. İlkokul sonrası bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı.

1960’larla birlikte Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu ve aktif siyasete başladı. TİP’in Fatsa’daki örgütlenmesi için çalıştı.

Dev-Genç’le birlikte 6. Filo’ya karşı eylemlerde yer aldı. 1972’de THKP-C davasından yargılandı. Mahir Çayan ve yoldaşlarının Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçışı sonrası Karadeniz’e geçmelerine yardımcı olmakla suçlandı. 2 yıl kadar tutuklu yargılandıktan sonra 1974’te afla serbest kaldı.

Karadeniz bölgesindeki emekçilerin ve köylülerin içerisinde mücadele yürüttü. 1978-79’da “Fındıkta sömürüye son” mitinglerini örgütleyen isimlerden biri oldu.

1979’da Fatsa’da, CHP, AP ve MSP’nin iki katı oy alarak bağımsız belediye başkanı seçildi. Fatsa’yı halk komiteleriyle yönetmeye başladı. Komitelerle birlikte “Çamura son kampanyası, “Fatsa Halk Kültür Şenliği” gibi etkinlikler düzenledi. İlçede yol, su, kanalizasyon gibi sorunların halkın katılımıyla çözülmesi için adımlar attı. Geniş köylü kitlesinin katıldığı fındık mitingleri hayata geçirildi.

1980 Mayıs-Temmuz ayları arasında 50’nin üzerinde kişinin katledildiği Çorum Katliamı sırasında Başbakan Süleyman Demirel tarafından “Çorum’u bırakın Fatsa’ya bakın” ifadeleriyle hedef gösterildi. Operasyon öncesi CHP, MSP, AP ilçe başkanlarının ortak basın açıklaması yaparak “Fatsa’da operasyon yapılacak bir şey yok. Huzur içindeyiz” sözleri yeterli olmadı.

Vali Reşat Akkaya’nın Ordu’ya atanmasıyla birlikte 11 Temmuz 1980’de başlatılan “Nokta operasyonu” ile gözaltına alındı. Hürriyet, operasyondan 2 gün önce “Fatsa’ya nokta operasyonu” başlığıyla harekatı duyurdu. TSK, ilçeye hücumbotlarla denizden baskın gerçekleştirdi. Harekata bir mekanize piyade taburu, üç jandarma komando birliği, il alay komutanlığı takviye birlikler, polis ve Vali Akkaya’nın kontrolündeki ülkücü militanlar katıldı.

Hayatının geri kalanı cezaevi koşullarında, işkenceyle geçti. 4 Mayıs 1985’te kalp kriziyle yaşama veda etti.