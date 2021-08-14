Fatsa'da sel suları fındık bahçesini çökertti: "Suları olduğu gibi yola verdiler, eskiden orman vardı suları zapt ediyordu"

Ordu Fatsa’nın Yukarıtepe bölgesinde, yoğun yağışın neden olduğu sel suları, maden ocağı bölgesindeki fındık bahçesini çökertti. Bahçenin sahibi Cevat Atar, “Burası zaten maden bölgesi. Buradaki suları olduğu gibi yola verdiler. Eskiden orman vardı. Orman, suları zapt ediyordu koruyordu. Ama ormanlar kesildikten sonra, bütün suları bahçelere verdiler” dedi.

Ordu Fatsa’da dün başlayan yoğun yağışın oluşturduğu sel suları nedeniyle Yukarıtepe Mahallesi’ndeki bir yolu ve bir fındık bahçesini çökertti.

Çöken fındık bahçesinin sahibi Cevat Atar, bölgede altın maden işletmesi açan bir şirketin ağaçları kesmesi nedeniyle yağmur sularının tutulamadığını, heyelanın bu nedenle meydana geldiğini söyledi.

Sel suları nedeniyle fındık bahçesinin bir kısmı yola doğru kaydı. Maden ocağının yakınında fındık bahçesi olan Cevat Atar, sel sularının bahçeye zarar vermemesi için daha önce su kanalı açtıklarını, ancak maden şirketinin bu kanalları kapattığını iddia etti.