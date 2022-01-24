Fatma Şahin: Karda yolda kalan, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizin hepsinden özür diliyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kar yağışı sırasında 'yolda kalan ve sıkıntı yaşayan' Gazianteplilerden özür diledi.

Youtube kanalında yayınlanan söyleşide Şahin konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bu hafta zor geçti. Hakikaten bu zorluktan dolayı yolda kalan, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizin hepsinden özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler ama şunu bilsinler ki hakikaten büyük bir gayretle bu zor dönemde daha az insanın etkilenmemesi için büyük bir gayret gösterdik. Büyün ekip çok büyük gayret gösterdi. Buna rağmen bir eksiğimiz varsa affola diyorum. Bu karın rahmete dönüşmesini, berekete dönüşmesini, toprağın suyla buluşmasını, kuyu sularımızı rahatlatmasını ve aşımızı, işimizi, ekmeğimizi büyütmesini diliyorum."