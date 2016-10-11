Fatma Şahin ile eski CHP'li vekil arasında "Gaziantep'te DAEŞ mahallesi var" tartışması

Eski CHP Milletvekili Gökhan Günaydın'ın "Gaziantep'te DAEŞ mahallesi var" demesine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tepki gösterdi. Günaydın'ın katıldığı CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında "Gaziantep'te DAEŞ mahallesi var" iddiasında bulunmasına, Şahin programa telefonla bağlanarak tepki gösterdi. Şahin, CHP'li Günaydın'a "Gel bu mahalleyi banada göster" dedi. Şahin, "Ben bu şehirde kalıyorum ve böyle bir mahalle görmedim. Gitmediğim mahalle yok. Hemen hemen hergün Gaziantep'te mahallelerini geziyorum. Benim şehrimde DAEŞ mahallesi yoktur. Eğer böyle bir mahalle vardır diyorsanız, buyurun yarın gelin birlikte görelim" dedi. "Bu asıl söylemlere şehrimin imajını bozuyorsun" Şahin Gaziantep'in kültür şehri olduğunu belirterek "Gaziantep farklı kesimlerin barış içinde yaşıyor. Bu güne kadar hiç bir sorun çıkmadı. Benim şehrim 350 bin Suriyeli muhacire kucak açtı. Güçlü bir sanayimiz var. Gastronomi kentiyiz, fakat bu asılsız söylemlerle şehrimin turizmine darbe vuruyorsunuz" diye konuştu.