T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fatma Şahin'den Charlize Theron'a 'baklava daveti'

13 Temmuz 2020 14:31

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'The Old Guard' filminde baklava yeme sahnesi bulunan ve Gaziantep baklavasını öven Hollywood yıldızı oyuncu Charlize Theron'u kente davet etti.

Fatma Şahin, geçen yıl 'Oscar Ödülleri' olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödülü olan 'Akademi Ödülleri' töreni kapsamında düzenlenen yemeğin menüsünde baklava ikramı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Charlize Theron'un da bu menüde Antep baklavasının tadına baktığını öğrendiklerini ifade eden Şahin, vizyona giren 'The Old Guard' filmdeki sahneden de çok etkilendiklerini belirtti. 

Netflix Türkiye, Twitter hesabından 'Afiyet olsun' ifadesiyle birkaç gün önce vizyona giren Gina Prince'in yönettiği, aksiyon dalındaki 'The Old Guard' filminden bazı sahneleri Charlize Theron'u da etiketleyerek paylaşmış, Theron ise İngilizce olarak 'Şimdiye kadar yediğim en iyi tat. En iyisinin Gaziantep'te olduğunu duydum' karşılığını vermişti. 

ETİKETLER

fatma şahinCharlize Theronbaklavadavethollywoodyıldızgaziantepbbbüyükşehir belediyesi

Diğer Videolar

Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ağustos 2020

Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!

Akşener ile kuyumcunun dikkat çeken diyaloğu: Ağlatacaksın beni

Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kozan'daki orman yangını şüphelileri adliyede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi; işte derbi tarihleri!...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

Fatih Altaylı: Maskesiz gezenler sağlık teröristi ve toplum düşmanı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim...

Kendi elektriğini üreten ilçe, ihtiyaç fazlasını satarak 1 buçuk milyon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24