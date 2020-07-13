Fatma Şahin'den Charlize Theron'a 'baklava daveti'

Fatma Şahin, geçen yıl 'Oscar Ödülleri' olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödülü olan 'Akademi Ödülleri' töreni kapsamında düzenlenen yemeğin menüsünde baklava ikramı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Charlize Theron'un da bu menüde Antep baklavasının tadına baktığını öğrendiklerini ifade eden Şahin, vizyona giren 'The Old Guard' filmdeki sahneden de çok etkilendiklerini belirtti.

Netflix Türkiye, Twitter hesabından 'Afiyet olsun' ifadesiyle birkaç gün önce vizyona giren Gina Prince'in yönettiği, aksiyon dalındaki 'The Old Guard' filminden bazı sahneleri Charlize Theron'u da etiketleyerek paylaşmış, Theron ise İngilizce olarak 'Şimdiye kadar yediğim en iyi tat. En iyisinin Gaziantep'te olduğunu duydum' karşılığını vermişti.